Николай Гаро из «Кавказской пленницы» умер на 89-м году жизни

Советский и российский актер, продюсер и кинодеятель Николай Гаро, известный по ролям в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Кин-дза-дза!», скончался в возрасте 88 лет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Музея Эльдара Рязанова.

Дата и место похорон артиста пока не называются.

«Четырнадцатого марта, на 89 году жизни скончался советский и российский продюсер, актер и кинодеятель Николай Гаро. Коллектив Музея Эльдара Рязанова выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Михайловича», — отметили в пресс-службе.

Николай Михайлович Гаро родился 3 декабря 1937 года. Выпускник экономического факультета ВГИКа. Долгое время работал директором фильмов на «Мосфильме», с 1993 года стал продюсером. В 1995 году возглавил киностудию «Луч».

Гаро стал широко известен зрителям благодаря своим ярким эпизодическим ролям в культовых советских фильмах.

Актер сыграл водителя рефрижератора в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», правителя планеты Плюк господина ПЖ в фантастической картине Георгия Данелии «Кин-дза-дза!».

Кроме того, снимался в таких фильмах, как «Курочка Ряба», «Частный детектив, или Операция «Кооперация», «Ландыш серебристый» и «Привет, дуралеи!».

Гаро, как продюсер, принимал участие в создании ряда знаковых картин: работал с Эльдаром Рязановым над проектами «Старые клячи», «Тихие омуты» и «Привет, дуралеи!», также сотрудничал с Андреем Кончаловским при создании фильма «Курочка Ряба».