Состояние живущего в России отца главкома ВСУ Сырского ухудшилось

86-летний отец главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Станислав перестал узнавать родных и почти не двигается. Об ухудшении его состояния сообщает Telegram-канал Mash.

«Пенсионеру хватает сил только на то, чтобы недолго стоять около кровати. Узнает Станислав только жену, которая постоянно рядом с ним», — говорится в публикации.

По данным канала, врачи ежедневно пытаются поставить его на ноги. Они надевают пенсионеру специальную обувь и помогают разработать опорно-двигательный аппарат.

В ноябре 2025 года сообщалось об улучшении состояния Станислава Сырского. При этом российский врач-терапевт Андрей Звонков предположил, что отец главкома ВСУ проживет еще лишь несколько месяцев.

Летом 2025 года, после ухудшения состояния отца, главком ВСУ Александр Сырский связался с родителями и отправил им около миллиона рублей на лечение в столице России.