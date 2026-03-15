Названа причина смерти актрисы Людмилы Арининой

Стали известны подробности кончины заслуженной артистки РСФСР Людмилы Арининой. Как сообщили РИА Новости в окружении актрисы, причиной смерти стала возрастная сердечная недостаточность.

Знаменитость ушла из жизни на сотом году, немного не дожив до векового юбилея.

«В последнее время мы общались по телефону. Ей было 99 лет. Сердечко уже было слабым на сотом году жизни», — поделилась с агентством собеседница, близкая к семье артистки.

В окружении Людмилы Арининой также отметили, что, несмотря на почтенный возраст, серьезных заболеваний, которые могли бы стать причиной смерти, у нее не наблюдалось.

Людмила Аринина скончалась на 100-м году жизни. Она была известна зрителям по десяткам ролей в театре и кино, ее творческая карьера охватывала вторую половину XX века. Актриса служила в Московском театре юного зрителя, а позже — в Театре имени Моссовета, выходя на сцену на протяжении многих десятилетий.

Всего фильмография актрисы насчитывает более полусотни работ. Ее вклад в искусство был отмечен почетным званием заслуженной артистки РСФСР, которое она получила еще в 1979 году.

Коллеги и зрители запомнят Людмилу Аринину как талантливую характерную актрису, чьи работы отличались глубиной и искренностью.