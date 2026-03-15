Кушанашвили осудил дочь Джабраилова за слова об отце и  Эпштейне

Ведущий и шоумен Отар Кушанашвили дал интервью Светлане Бондарчук. Он заявил, что удивлен отношением дочери бизнесмена Умара Джабраилова к смерти отца, сообщает «Стархит».

Кушанашвили сказал, что не понимает, почему дочь экс-сенатора и миллиардера упомянула досье Эпштейна, говоря о смерти Джабраилова.

«Сначала нужно оплакать папу, а потом искать виноватых. Это псевдодочь какая-то», — заявил Кушанашвили.

Кушанашвили также отметил, что обходил стороной Джабраилова и даже побаивался.

Шоумен считает, что миллиардера «подвела внутренняя пустота», а самоубийства непонятны тем, кто борется со смертельным недугом. Сам Кушанашвили лечился от рака в 2024 году.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что Джабраилов якобы фигурировал в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

О смерти Умара Джабраилова стало известно 2 марта.