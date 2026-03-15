Названа неожиданная причина для увольнения

Предприятие или компания могут уволить работника из-за последствий его токсичного поведения. Об этом рассказала Евгения Ганькина — директор Департамента организационного развития Роскачества, сообщает «Лента.ру».

Ганькина отметила, что в российском законодательстве не пописано такое основание для увольнения, как «токсичность». Однако компания не должна мириться с сотрудником, который разрушает атмосферу в коллективе.

«На практике токсичность почти всегда проявляется через конкретные действия, которые уже могут квалифицироваться как дисциплинарные нарушения», — сказала эксперт.

По ее словам, это могут быть оскорбления коллег, систематическое игнорирование распоряжений и подрыв авторитета руководителя, нарушение распорядка, а также создание конфликтных ситуаций внутри команды.

Работодатель должен юридически фиксировать нарушения. Это могут быть служебная записка, акт, жалобы коллег или иные внутренние документы.

Ганькина добавила, что компании часто разрабатывают собственный кодекс поведения сотрудников, поскольку здоровая рабочая среда рассматривается как стратегическая ценность. Это позволяет вовремя расстаться с токсичным работником, который негативно влияет на эффективность всей команды.

Ранее юристы дали совет, как избежать необоснованного увольнения.