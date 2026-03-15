Владелец парка "Тайган" объяснил, почему капибары стоят 2 млн рублей

Владелец парка "Тайган" Олег Зубков объяснил невероятно возросшую среди владельцев зоопарков популярность грызунов капибар их хорошей приручаемостью и разрекламированностью этих животных. РИА Новости Зубков рассказал, что эти зверьки стали героями детских мультфильмов, что подняло рейтинги капибар.

© Российская Газета

"Причина большего спроса связана с рекламой, мультфильмами и песенками про капибар. Пока этого не было, капибар никто толком не знал. К ним относились как к обычным морским свинкам из Южной Америки", - пояснил Зубков.

Особой популярностью эти млекопитающие пользуются в контактных зоопарках, где животных можно гладить. Там они желанные обитатели, поскольку не агрессивны и хорошо приручаются.

По словам владельца "Тайгана", сегодня рыночный спрос на капибар превышает предложение. Зоопарки раскупают зверьков едва они появляются на свет, а цена за животное уже превысила 2 миллиона рублей.

"Капибары в зоопарках буквально на вес золота и пользуются невероятной популярностью", - сказал Зубков.

В одном из его зоопарков живет три пары этих животных.