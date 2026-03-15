Назван регион России с круглогодичным отоплением

В некоторых населенных пунктах Чукотки батареи горячие круглый год — отопление там не отключают даже летом из-за сурового арктического климата. Об этом РИА Новости рассказали в окружном правительстве.

Речь идёт о селе Рыркайпий и поселке Мыс Шмидта, которые входят в городской округ Эгвекинот, а также обо всех населенных пунктах Чукотского муниципального района. В городском округе Певек тепло отключают лишь на две недели в году — для профилактики и ремонта сетей.

В среднем отопительный сезон на Чукотке длится около 320 дней — это один из самых высоких показателей в России. Такая продолжительность связана с экстремальными погодными условиями арктической зоны. В других районах округа отопление отключают по решению местных властей, когда среднесуточная температура держится выше плюс 8 градусов в течение пяти дней подряд.