Россиян предупредили о грозящих дачникам весной штрафах

Весной традиционно возрастает количество дачных штрафов, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» юрист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кырлан Марчел. Он объяснил, что часто штрафы связаны с нарушением требований пожарной безопасности при уборке территории участка.

© Lenta.ru

«Одно из самых распространенных нарушений — сжигание сухой травы, листвы, бытового мусора на участке, — сказал юрист. — Правила пожарной безопасности допускают разведение огня только в специально оборудованных местах, при соблюдении безопасного расстояния до построек, лесных насаждений и других объектов. В случае нарушения этих правил штраф может составить до 20 тысяч рублей».

Другое частое нарушение, которое назвал юрист, — ненадлежащее состояние участка, когда он зарастает сорняками и превращается в склад мусора. Штраф здесь, по его словам, составит не меньше 10 тысяч рублей.

«Административная ответственность может наступить за неправильное обращение с отходами. Выброс мусора в лесополосах, на обочинах дорог или на соседних территориях квалифицируется как нарушение экологических требований, — предупредил Марчел. — Чтобы избежать штрафов, владельцам дачных участков стоит внимательно относиться к требованиям законодательства. Прежде всего необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при сжигании растительных остатков, не складировать мусор на участке и за его пределами».

Ранее жителей многоквартирных домов предупредили о штрафе до 15 тысяч рублей за оставленный на лестничной клетке пакет с мусором. Такой же штраф грозит за выброс мусора в урны у подъездов.