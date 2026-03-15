Одна партия предложила открыть «политические пивнушки» в сельских районах

Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» планирует возродить в сельских районах Германии закрытые ранее пивные и трактиры, где будут не только подавать гражданами пенные напитки, но и предлагать принять участие в политических дискуссиях. Об этом пишет издание Bild.

© Lenta.ru

Таким образом партия хочет работать с избирателями и «оживить» закрытые заведения. Для этого АдГ планирует арендовать здания и превратить их в «многофункциональные центры» — днем там будут решать житейские вопросы, а по вечерам развлекаться, смотреть фильмы, выпивать и делиться мнениями по актуальным проблемам.

Кроме того, как отмечает партия, уже есть потенциальные доноры, которые готовы оплатить съем помещений для «политических пивнушек».

Первым местом, где будут открыты такие заведения, станет Рейнланд-Пфальц, а после уже и другие районы Германии. Однако АдГ не отрицает, что местные власти и другие партии могут быть против данной инициативы.

