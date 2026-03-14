Онищенко: цветная форма может сделать пребывание в больнице комфортнее
Разноцветная форма у медперсонала может сделать пребывание в больнице комфортнее.
Такую точку зрения в беседе с РИА Новости озвучил академик РАН Геннадий Онищенко.
«Самому врачу, понимаете, ходить всё время в белом и больному видеть только один цвет тоже не совсем верно», — подчеркнул он.
9 марта Министерство здравоохранения России представило шесть цветов формы медицинских работников в зависимости от их должности.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава по цвету формы врачей и медицинского персонала в зависимости от их должности, подобные решения следует обсуждать с профессиональным сообществом.