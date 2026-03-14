Умерла актриса из фильма «Гостья из будущего» Людмила Аринина

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина умерла на 100-м году жизни. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Дата и место похорон известной актрисы, звезды вторых планов, пока не называются.

«Не стало Людмилы Михайловны Арининой. Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — пояснили в Мастерской Петра Фоменко.

Людмила Михайловна Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское Саратовской области.

В 1948 году закончила ГИТИС, курс Владимира Белокурова. В 1948-1955 годах работала в театрах Могилевской области, Бреста, Кемеровской области.

В 1956-1963 годах — актриса Челябинского театра имени С. Цвиллинга, где сыграла лучшие роли репертуара того времени. В 1963-1969 годах — актриса Ленинградского театра им. Ленинского комсомола. В 1969-1980 годах — актриса Московского областного театра им. Островского.

В 1999-2006 годах — актриса Театра-студии Петра Фоменко.

«Актриса острой характерности, часто сочетающейся с глубоким лиризмом; мастер социальной характеристики», — характеризовали ее критики.

В ее фильмографии — свыше 100 картин, в том числе «Осенний марафон», «Отцы и деды», «Меня это не касается», «Красная стрела», «На всю оставшуюся жизнь», «Почти смешная история», «Гостья из будущего» (бабушка Юли Грибковой), «Карнавальная ночь 2», «Склифосовский».