Синоптик Леус спрогнозировал сильнейший за десятилетие Эль-Ниньо

Грядущий Эль-Ниньо имеет все шансы стать самым сильным за последнее десятилетие. Таким прогнозом поделился специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В своём Telegram-канале он отметил, что ряд признаков указывает на то, что природный феномен сформируется в течение нескольких месяцев и превратится в потенциально значительное явление, способное изменить погодные условия по всему миру.

«Эль-Ниньо может повлиять на сезон ураганов в Атлантике и ещё больше нагреть планету», — предупредил синоптик.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что погода в городе в ночь на 14 марта побила температурный рекорд 136-летней давности.