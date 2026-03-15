Самое мощное Эль-Ниньо десятилетия: как оно повлияет на погоду летом в России

По прогнозам синоптиков, предстоящее Эль-Ниньо может стать самым мощным за десятилетие. Несмотря на это, преждевременно предполагать, что это климатическое явление спровоцирует аномально жаркую погоду летом. Подробнее о том, на что влияет Эль-Ниньо, «Вечерней Москве» рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, Эль-Ниньо — это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает ощутимое влияние на климатические условия и температуру. Но в середине весны сложно спрогнозировать, как оно повлияет на погодные условия, особенно в средних широтах.

— Пока синоптики лишь предполагают, что оно будет особенно мощным в этом году, поэтому точные прогнозы делать преждевременно. Но, как правило, в те годы, когда Эль-Ниньо было активно, мы всегда наблюдали рекордные показатели температур: так случилось в 2016-м, а затем и в 2023 году, — пояснил Киселев.

Он также отметил, что нельзя предсказать, как это явление повлияет на последующие несколько лет жизни.

— Эль-Ниньо — это периодическое явление, которое обычно захватывает два года. К примеру, однажды оно началось в 2023 году, а продолжилось в 2024-м. Но его влияние на климат и погодные условия заранее определить невозможно, так как неизвестна его мощность и продолжительность, — сообщил климатолог.

При этом он напомнил, что на повышение температуры воздуха влияет сразу несколько факторов, среди которых:

Эль-Ниньо;

глобальное потепление (связано с усилением парникового эффекта — часть солнечного излучения, нагревающего поверхность планеты, задерживается атмосферными газами и не уходит обратно в космос).

— Но если Эль-Ниньо — это периодическое явление, то глобальное потепление происходит непрерывно, поэтому оно больше влияет на погодные условия в наших широтах, — пояснил эксперт.

