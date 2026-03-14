Стали известны обстоятельства смерти известного уличного артиста

Уличный артист Леонид Иванов, известный как «Непредсказуемый Предсказатель», скончался в съемной квартире в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, 50-летний мужчина был постоянным участником фестивалей уличных театров. Кроме того, он на протяжении многих лет бродил на ходулях по Невскому и давал предсказания из чемоданчика.

«Каждый год на фестивале «Театральный дворик» он встречал гостей — высокий, на ходулях, с волшебным ящиком в руках. Оттуда, из этого старого чемодана, все желающие доставали для себя предсказание-пожелание — шуточное, теплое, иногда очень личное и точное», — рассказали организаторы тульского театрального фестиваля «Театральный дворик».

Свои предсказания артист делал и в социальных сетях. Последнее — «Изобретай себя волшебно» — было сделано в феврале, поэтому подписчики начали выяснять, куда пропал клоун, пояснили журналисты.

Авторы заметили, что предсказатель жил один и мало с кем общался. Его тело нашёл собственник съёмной квартиры, который пришёл туда через несколько недель после пропажи мужчины.

По данным следствия, клоун покончил жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Ивановым запланирована на 15 марта, она начнется в 11.00. Прощание пройдет у морга на Екатерининском проспекте, 10.

Позже останки Иванова отвезут в город Северсталь Московской области, где и расположится его могила.