Малышева назвала главный «анализ долголетия»

Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в телепрограмме «Жить здорово» на Первом канале назвали анализ, который покажет, будет ли человек жить долго. Так, медики рассказали, что с 1985 по 2020 год проходило исследование, показавшее, какие анализы были в норме у людей, доживших до 100 лет, пишет gazeta.ru.

«Таким образом сложился перечень анализов долголетия. Сегодня у нас будет один из таких анализов — это анализ, говорящий о состоянии почек. Анализ на креатинин», — сказала Малышева.

Гандельман объяснил, что повышенный уровень креатинина свидетельствует о плохой функции почек, что не способствует долголетию.

