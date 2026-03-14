Москвичка вернула отданные бойфренду миллионы по «схеме Долиной»

Москвичка подарила бойфренду миллионы, а после расставания вернула их по «схеме Долиной». О предпринимательской жилке и женской обиде пишет Telegram-канал Baza.

Со своим парнем москвичка познакомилась в 2020 году на сайте знакомств. Вскоре влюбленные съехались. Тогда же девушка призналась, что ее отец владеет крупным прачечным бизнесом. Предприимчивый молодой человек предложил услуги грузоперевозок, для чего открыл собственное дело. Впоследствии отец девушки вынудил юношу переписать компанию на нее. В ответ новоиспеченная бизнесвумен подарила возлюбленному 16,5 миллиона рублей на квартиру в столице. Проявив предусмотрительность, девушка оформила договор дарения у нотариуса.

Пара не раз расходилась и объявила об окончательном разрыве в конце 2023 года. Поначалу девушка не выходила на связь, а спустя несколько месяцев подала на бывшего парня в суд и обратилась в Следственный комитет. Она обвинила бывшего бойфренда в насилии и заявила, что тот принудил ее подписать договор дарения. Вдобавок девушка прошла судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой ей диагностировали инфантильное расстройство личности. В таком состоянии, как утверждается, девушка не могла оценить последствия своих действий.

В свете инфантилизма истицы суд признал сделку недействительной. Юношу обязали вернуть 16,5 миллиона рублей и покрыть судебные издержки. Попытка оспорить результаты экспертизы не увенчались успехом, однако Следственный комитет усмотрел в действиях девушки признаки мошенничества. Оставить деньги при себе молодой человек, однако, все равно не может.

