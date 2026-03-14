Биологи назвали сроки появления в Москве клещей

Несмотря на тёплую погоду в столичном регионе, в традиционных местах обитания насекомых сохраняется высокий снежный покров, поэтому они «проснутся» не раньше первой декады апреля.

Такой прогноз РИА Новости дал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Фёдоров. По его словам, это произойдёт при среднесуточной температуре выше пяти градусов. Он добавил, что наиболее активными и потенциально опасными для укусов насекомые становятся при 10 градусах тепла.