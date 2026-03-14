Жители Ленинградской области боятся выходить на улицу из-за агрессивного кабана

Жители петербургского жилого комплекса «Юнтолово» уже месяц соседствуют с диким кабаном, который недавно начал проявлять агрессию по отношению к людям и животным. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Раньше кабан вел себя довольно мирно: он выходил ночью в поисках еды, рылся в мусоре, иногда разорял кормушки для птиц и старался избегать собак. Однако вскоре он стал агрессивнее.

Поздно вечером одна из местных жительниц вышла на прогулку со своей собакой. Внезапно из леса на них выскочил крупный черный кабан. Испугавшись, женщина отпустила поводок, и собака бросилась защищать хозяйку. После короткой схватки животное сбежало, а пес вернулся к хозяйке с глубокой раной на бедре. Теперь ему предстоит лечение.

Этот инцидент вызвал настоящую панику среди жителей района. В местных чатах обсуждают, что агрессивное поведение кабана могло быть спровоцировано действиями людей: по слухам, некоторые соседи намеренно пугали его. Люди боятся выпускать детей на улицу и выгуливать собак даже днем, говорится в публикации.

Специалисты напоминают, что дикие животные могут появляться в городских районах в поисках пищи. При встрече с кабаном не следует делать резких движений, пытаться прогнать или дразнить его. Лучший способ избежать конфликта — сохранять спокойствие и медленно отступать, не поворачиваясь спиной.

В мае домашняя свинья на самовыгуле напала на школьницу на севере Петербурга. По данным СМИ, кабана отпускает на самовыгул местный житель, имеющий судимость. Пострадавшая прошла курс уколов от бешенства и терапию антибиотиками.