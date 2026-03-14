Утонувшего в реке 12-летнего ребенка похоронили в Звенигороде

В подмосковном Звенигороде в субботу, 14 марта, состоялась церемония прощания с 12-летним мальчиком, который утонул на прошлой неделе в Москве-реке.

Об этом пишет портал msk1.

— Очень много людей, все улицы заставлены машинами. Очень тяжелая атмосфера. Хорошо, что еще так много осталось небезразличных людей, причем незнакомых друг с другом. Наверно, в этом и есть наша сила. Помолитесь за его душу, — рассказал один из прихожан.

Церемония в звенигородской церкви началась около 11 часов. Отпевание проходит в камерной обстановке, а родственники и знакомые просят не фотографировать происходящее. Внутри церкви царила полная тишина.

Десятки людей пришли, чтобы проститься с мальчиком. Те сотни жителей Звенигорода и волонтеров, которые участвовали в поисках, но не смогли присутствовать на церемонии, выражают свои соболезнования в социальных сетях и комментариях, говорится в материале.

7 марта в Звенигороде пропали два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка. 11 марта спасатели нашли тело мальчика примерно в двух километрах ниже по течению от места, где он вместе с друзьями мог провалиться под лед. Два дня спустя специалисты обнаружили тело второго ребенка, пропавшего у реки. Поиски девочки продолжаются.