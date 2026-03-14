В Донецке прошла акция памяти по жертвам удара ВСУ «Точкой-У» в 2022 году

В столице ДНР в четвёртую годовщину ракетного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, волонтёры «Молодой Гвардии» возложили цветы к месту трагедии и почтили память погибших мирных жителей.

14 марта 2022 года украинские военные ударили по центральному району Донецка ракетой «Точка-У» с кассетной боевой частью.

Взрыв произошел рядом с отделением банка, возле которого на тот момент находилось много людей.

«Страшная и ужасная страница в истории Донецка, но её ни в коем случае нельзя забывать. Нельзя забывать, как враг обстреливал наши мирные кварталы, как он ударил по жилому массиву, здесь нет никаких военных баз и заводов, которые производят военную технику», — заявил руководитель «Молодой гвардии» в ДНР Сергей Добровольский.

В результате обстрела 14 марта 2022 в Донецке погибло 22 мирных жителя. Ещё 33 человека получили ранения различной степени тяжести.