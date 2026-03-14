В Санкт-Петербурге простятся с уличным артистом Леонидом Ивановым

Прощание с уличным артистом Леонидом Ивановым, известным как «Непредсказуемый предсказатель», пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на петербургский «Театр имени Которого Нельзя Называть».

Траурная церемония запланирована на 15 марта, она начнется в 11.00 прощание у морга на Екатерининском проспекте, 10.

«Гроб будет закрыт», — уточнил источник издания.

Позже останки Иванова отвезут в город Северсталь Московской области, где и расположится его могила.

Леонид Иванов с 2014 года приходил на Невский проспект в образе «Непредсказуемого предсказателя» с «волшебным чемоданом» с шуточными и добрыми предсказаниями. Пользователи социальных сетей уверяют, что его пожелания часто сбывались.