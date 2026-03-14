По данным издания "Комсомольская правда", среди общественности распространились первые фотографии блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), сделанные после того, как она начала курс химиотерапии. Эти снимки опубликовал ее партнер, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

Возлюбленный инфлюенсера продемонстрировал, как проходит процесс лечения. Стало известно, что Лерчек установлен специальный порт в области шеи, подключенный к крупной вене для введения препаратов химиотерапии. Помимо этого, она подвергается лучевой терапии, направленной на облегчение постоянных болевых ощущений.

"Настроение боевое, всё будет хорошо. Тем более с такой поддержкой со стороны всего мира", — гласит комментарий к первым кадрам

Лерчек, появившимся после старта химиотерапии.

Стоит напомнить, что у Лерчек диагностировали онкологическое заболевание четвертой стадии после рождения четвертого ребенка. Интересно, что первые симптомы боли начали проявляться еще во время беременности. Валерию тогда госпитализировали, она провела некоторое время в медицинском учреждении, после чего была выписана. Уже после родов Чекалина вновь обратилась к врачам. Ей вызывали бригаду скорой помощи из-за невыносимых болей. Именно в ходе этого осмотра медикам удалось поставить диагноз – онкология. У Лерчек выявлен рак желудка, метастазы в позвоночнике, а также, предположительно, в легких.

Милонов неожиданно высказался о блогере Лерчек

Близкие инфлюенсера сообщают, что, несмотря на все трудности, она сохраняет бодрость духа и уверена в своей победе над недугом. Валерия стойко переносит назначенное лечение и продолжает радоваться жизни.