В текущем и последующем годах в Мордовии отремонтируют 67 объектов образования. Из них 39 (в том числе 29 школ) обновят уже в 2026-м.

© Российская Газета

Такие планы обсуждались на состоявшейся сегодня в Москве рабочей встрече главы РМ Артема Здунова с заместителем министра просвещения России Андреем Николаевым.

- Мордовия – активный участник федеральных программ по капитальному ремонту учреждений образования, инициированных нашим президентом, - подчеркнул Артем Здунов.

Так, за последние три года в республике при поддержке федерального центра капитально отремонтировали 51 объект образования: это 48 школ, два детсада и один техникум. Из федерального бюджета на эти цели региону было выделено свыше 3,6 млрд рублей.

Кроме вопросов модернизации сети образовательных организаций, на встрече обсуждался и ход строительства нового здания саранской школы № 9 на 510 мест. Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Следует отметить, что в Мордовии продолжается поэтапное снижение числа школьников, обучающихся во вторую смену. По итогам 2025 года более 98,5 процента ребят посещают занятия в первую смену.