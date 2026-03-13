Россиянам назвали условия для отключения отопления

Единой для всех российских регионов даты отключения отопления нет. Как действует механизм, «Газете.Ru» разъяснила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

Для отключения отопления в регионе должны совпасть два условия. Первое из них — температурное: столбики термометров должны подняться выше отметки плюс 8 градусов и держаться на этом уровне пять полных суток подряд. Подачу тепла отключают не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода. Второе условие завязано на работе администрации: местные власти или уполномоченный орган должны издать официальный акт об окончании отопительного сезона. Без документа ресурсоснабжающие организации не вправе отключать отопление самостоятельно.

На практике разброс между регионами довольно значителен. Так, в Краснодаре отопление могут отключить в середине апреля, а в Мурманске батареи зачастую продолжают греть до конца мая и даже начала июня. Если в доме нет централизованного теплоснабжения, решение о начале и окончании отопительного периода принимают собственники на общем собрании. В противном случае применяются сроки, установленные уполномоченным органом.

