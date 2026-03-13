Почти половина россиян пожаловались, что соседи мусорят в подъезде

Почти половина россиян заявили, что их соседи оставляют мусорные мешки и отходы в подъезде. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 43% респондентов недовольны тем, что их соседи мусорят в подъезде, оставляя рядом с дверью пакеты. При этом жильцы игнорируют любые просьбы о соблюдении чистоты.

Однако другие 54% участников опроса поделились, что у них добросовестные соседи, которые поддерживают дом в чистоте и порядке. В подъездах этих россиян не бывает мусорных пакетов, бесхозных вещей и другого хлама.

Оставшиеся 3% опрошенных проголосовали за вариант «другое».

Напомним, за оставленный в подъезде пакет с бытовыми отходами россиянам грозит штраф в размере 15 тысяч рублей — за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений.