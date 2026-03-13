СМИ: Эпидемия пастереллеза грозит российским фермерам забоем тысяч коров

Фермеры в Поволжье массово жалуются на уничтожение сотен коров под предлогом борьбы с пастереллезом — опасным для человека заболеванием. Об этом в пятницу, 13 марта, пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

© Вечерняя Москва

Уточняется, что Следственный комитет начал проверку возможных нарушений сотрудников Минсельхоза.

При этом владельцы скота в Пензенской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае жалуются, что животных забирают без документов о заражении. Так, в селе Приволье фермер потерял 128 коров, а в региональном Минсельхозе его проигнорировали.

По данным источника, туши убитых животных оставили в деревне рядом с домами, и лишь спустя несколько дней начали сжигать. В селе Козиха Новосибирской области люди остались без средств к существованию, так как домашние хозяйства массово истребляют, сообщается в публикации.

12 марта стало известно, что у фермеров из новосибирского села Чернокурья планируют изъять 300 голов скота для уничтожения в рамках борьбы с бешенством и пастереллезом. Однако многие собственники выступают против этого, поскольку опасаются, что не смогут прожить без животных.

О том, что в нескольких районах Новосибирской области у жителей изымают домашний скот из личных хозяйств и уничтожают его, стало известно еще 8 марта. Об этом предупреждала пресс-служба регионального Минсельхоза. По информации властей, в пяти районах и округах области зафиксировано 42 очага болезней.