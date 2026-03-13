Телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Минута славы» в 2011 году высказывает скандальное мнение о Майкле Джексоне: «Называть Джексона символом мира - это ужасно! Он - растлитель малолетних, наркоман, который умер от передозировки! Его судили за сексуальные домогательства к детишкам». Эти слова породили волну негодования, а официальный фан-клуб Джексона подал заявление в суд с требованием защитить честь и достоинство покойного артиста и выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 5 000 000 рублей