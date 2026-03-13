$79.0791.39

Танец матки и обрезание в прямом эфире: ведущей и героине мемов Елене Малышевой — 65

Телеведущая и врач Елена Малышева во время съемок передачи «Здоровье с Еленой Малышевой», 2013 год
Телеведущая и врач Елена Малышева во время съемок передачи «Здоровье с Еленой Малышевой», 2013 год 
© Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Свадьба будущей телеведущей и врача Елены Малышевой и доктора Игоря Малышева, 1987 год
Свадьба будущей телеведущей и врача Елены Малышевой и доктора Игоря Малышева, 1987 год 
© Соцсети
Телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Жить здорово!» в 2011 году рассказывает о якобы вреде меда и содержании в нем канцерогенов, что породило массовые возмущения среди производителей меда и жалобы на телепередачу со стороны пчеловодов
Телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Жить здорово!» в 2011 году рассказывает о якобы вреде меда и содержании в нем канцерогенов, что породило массовые возмущения среди производителей меда и жалобы на телепередачу со стороны пчеловодов 
© Первый канал
Телеведущая и врач Елена Малышева, 2004 год
Телеведущая и врач Елена Малышева, 2004 год 
© Maxim Burlak/Global Look Press

Телеведущая и врач Елена Малышева в выпуске программы «Жить здорово!» наблюдает артистический номер «Танец матки»
Телеведущая и врач Елена Малышева в выпуске программы «Жить здорово!» наблюдает артистический номер «Танец матки» 
© Первый канал
Телеведущая и врач Елена Малышева с мужем, 2007 год
Телеведущая и врач Елена Малышева с мужем, 2007 год 
© Anatoly Lomohov/Global Look Press
Телеведущая и врач Елена Малышева в выпуске программы «Жить здорово!» с помощью ассистентов показывает, как правильно проводить дефекацию кишечника
Телеведущая и врач Елена Малышева в выпуске программы «Жить здорово!» с помощью ассистентов показывает, как правильно проводить дефекацию кишечника 
© Первый канал
Телеведущая и врач Елена Малышева в выпуске программы «Жить здорово!» с помощью аллегорических образов раскрывает разницу между диаметром сосудов полового члена во время эрекции (синяя труба слева) и в состоянии покоя (справа)
Телеведущая и врач Елена Малышева в выпуске программы «Жить здорово!» с помощью аллегорических образов раскрывает разницу между диаметром сосудов полового члена во время эрекции (синяя труба слева) и в состоянии покоя (справа) 
© Первый канал
Протоиерей Николай Соколов и ведущая телепрограммы «Жить здорово» Елена Малышева (слева) на выставке «Roma Aeterna» в Третьяковской галерее в Москве, 2016 год
Протоиерей Николай Соколов и ведущая телепрограммы «Жить здорово» Елена Малышева (слева) на выставке «Roma Aeterna» в Третьяковской галерее в Москве, 2016 год 
© РИА Новости

Президент России Владимир Путин и телеведущая Елена Малышева, 2012 год
Президент России Владимир Путин и телеведущая Елена Малышева, 2012 год 
© Алексей Дружинин/РИА Новости
Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и Боксер Константин Дзю на церемонии вручения национальной премии лучшим врачам России «Призвание» в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) в Москве, 2022 год
Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и Боксер Константин Дзю на церемонии вручения национальной премии лучшим врачам России «Призвание» в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) в Москве, 2022 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Минута славы» в 2011 году высказывает скандальное мнение о Майкле Джексоне: «Называть Джексона символом мира - это ужасно! Он - растлитель малолетних, наркоман, который умер от передозировки! Его судили за сексуальные домогательства к детишкам». Эти слова породили волну негодования, а официальный фан-клуб Джексона подал заявление в суд с требованием защитить честь и достоинство покойного артиста и выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 5 000 000 рублей
Телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Минута славы» в 2011 году высказывает скандальное мнение о Майкле Джексоне: «Называть Джексона символом мира - это ужасно! Он - растлитель малолетних, наркоман, который умер от передозировки! Его судили за сексуальные домогательства к детишкам». Эти слова породили волну негодования, а официальный фан-клуб Джексона подал заявление в суд с требованием защитить честь и достоинство покойного артиста и выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 5 000 000 рублей 
© Первый канал
Телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Жить здорово!» в 2011 году рассказывает о вреде сковородок с черным антипригарным покрытием «PTFE» (такое покрытие используется в сковородках бренда «Tefal») Представители французской компании Tefal в России обратились в ФАС, заявив, что телепередача «Жить здорово!» наносит ущерб имиджу их бренда
Телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Жить здорово!» в 2011 году рассказывает о вреде сковородок с черным антипригарным покрытием «PTFE» (такое покрытие используется в сковородках бренда «Tefal») Представители французской компании Tefal в России обратились в ФАС, заявив, что телепередача «Жить здорово!» наносит ущерб имиджу их бренда 
© Первый канал
Телеведущая Елена Малышева, председатель правления Международного экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов и президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирина Антонова (слева направо на первом плане) на церемонии вручения золотой медали имени Льва Николаева выдающимся деятелям науки и культуры в ГМИИ им. А.С.Пушкина в Москве, 2019 год
Телеведущая Елена Малышева, председатель правления Международного экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов и президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирина Антонова (слева направо на первом плане) на церемонии вручения золотой медали имени Льва Николаева выдающимся деятелям науки и культуры в ГМИИ им. А.С.Пушкина в Москве, 2019 год 
© Сергей Карпухин/ТАСС

Артисты изображают мужские тестикулы во время выпуска программы «Жить здорово!» с Еленой Малышевой
Артисты изображают мужские тестикулы во время выпуска программы «Жить здорово!» с Еленой Малышевой 
© Первый канал
Телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Жить здорово!» в 2011 году с помощью аллегории-сравнения показывает на участнице программы пример обрезания крайней плоти с головки полового члена
Телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Жить здорово!» в 2011 году с помощью аллегории-сравнения показывает на участнице программы пример обрезания крайней плоти с головки полового члена 
© Первый канал
Телеведущая Елена Малышева в кабине истребителя «МиГ-29» во время съемок на авиационной базе в Луховицах, Московская область, 2007 год
Телеведущая Елена Малышева в кабине истребителя «МиГ-29» во время съемок на авиационной базе в Луховицах, Московская область, 2007 год 
© Марина Лысцева/ТАСС
Телеведущая и врач Елена Малышева в выпуске программы «Жить здорово!», во время которого она произнесла известную фразу «Это норма»
Телеведущая и врач Елена Малышева в выпуске программы «Жить здорово!», во время которого она произнесла известную фразу «Это норма» 
© Первый канал
Мэр Москвы Сергей Собянин и телеведущая Елена Малышева в предвыборном штабе в день единого голосования, 2018 год
Мэр Москвы Сергей Собянин и телеведущая Елена Малышева в предвыборном штабе в день единого голосования, 2018 год 
© Артем Геодакян/ТАСС

Телеведущая Елена Малышева (справа) во время посадки деревьев в рамках фестиваля «Черешневый лес» у Государственного музея истории космонавтики им. Циолковского в Калуге, 2021 год
Телеведущая Елена Малышева (справа) во время посадки деревьев в рамках фестиваля «Черешневый лес» у Государственного музея истории космонавтики им. Циолковского в Калуге, 2021 год 
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Телеведущая и врач Елена Малышева с мамой, 2024 год
Телеведущая и врач Елена Малышева с мамой, 2024 год 
© Соцсети
Телеведущая и врач Елена Малышева во время премьеры музыкального спектакля по произведениям А.П. Чехова и М.М.Зощенко на сцене театра фольклора «Русская песня» в Москве, 2020 год
Телеведущая и врач Елена Малышева во время премьеры музыкального спектакля по произведениям А.П. Чехова и М.М.Зощенко на сцене театра фольклора «Русская песня» в Москве, 2020 год 
© Владимир Гердо/ТАСС
Телеведущая и врач Елена Малышева с внуком Артуром, 2020 год
Телеведущая и врач Елена Малышева с внуком Артуром, 2020 год 
© Соцсети
Особняк семьи Елены Малышевой в городе Алпайн в 20 километрах от Нью-Йорка
Особняк семьи Елены Малышевой в городе Алпайн в 20 километрах от Нью-Йорка 
© Соцсети

Телеведущая и врач Елена Малышева на III Российском балу медиков в зале Атриума Московского академического музыкального театра имени Станиславского, 2021 год
Телеведущая и врач Елена Малышева на III Российском балу медиков в зале Атриума Московского академического музыкального театра имени Станиславского, 2021 год 
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Елена Малышева (в девичестве Шабунина) родилась 13 марта 1961 года в Кемерово в семье врачей. Окончив школу с золотой медалью, поступила на лечебный факультет Кемеровского медицинского института, а затем — в аспирантуру Академии медицинских наук в Москве. В 1987 году стала кандидатом медицинских наук, в 2007 году — доктором медицинских наук.

Врачебную карьеру начинала в качестве терапевта Московской городской больницы №51, затем стала ассистентом кафедры факультетской терапии Второго мединститута (ныне РНИМУ им. Н. И. Пирогова).

Наибольшую известность Малышева приобрела в качестве телеведущей. В 1992 году на кемеровском телеканале «Кузбасс» вышла ее первая программа «Рецепт». Годом позже на канале «Деловая Россия» (РТР) стартовала ежедневная программа «Врача вызывали?». В 1997 году она стала руководителем и ведущей программы «Здоровье» на ОРТ. С 2010 года и по сей день Елена Малышева ведет на Первом канале телепередачу «Жить здорово».

Программа и ее ведущая породили множество мемов. В 2019 году «Коммунисты России» требовали отстранить Малышеву от эфиров из-за выпуска, в котором актриса Светлана Галка спела и станцевала в костюме матки. Олег Газманов задался вопросом, почему не было танца мужских органов. На самом деле был — танец и песня от лица мужских тестикул, которые тоже разлетелись по соцсетям. В одном из выпусков «Жить здорово» Малышева показала, как правильно совершать акт дефекации, а в другом — наглядно продемонстрировала процесс обрезания.

В 2010-е Малышева подарила рунету мем «Это норма» — именно эту фразу телеведущая часто употребляла в своей программе.

Елена Малышева замужем, супруг — Игорь Малышев, молекулярный биолог, профессор Российского университета медицины. В семье двое сыновей, оба уехали жить в США. У телеведущей есть брат-близнец Алексей Шабунин — академик РАН, президент Российского общества хирургов, главный врач Боткинской больницы в Москве.