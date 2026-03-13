Путин поздравил с юбилеем Ирину Алферову

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Ирину Алферову с 75-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что актриса по праву пользуется признанием коллег и любовью зрителей. Президент отметил талант, мастерство и самоотдачу Алферовой.

«Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — добавил Путин.

Ирина Алферова наиболее известна по ролям в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь», «Предчувствие любви», «ТАСС уполномочен заявить…». С 1993 года актриса служит в московском Театре на Трубной.

Ранее Алферова заявила, что Констанцию Бонасье в разных версиях «Трех мушкетеров» играют некрасивые актрисы. Артистка рассказала, что видела множество экранизаций знаменитого романа Александра Дюма, однако почти все оказались неудачными.