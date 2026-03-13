«Я вас жду»: Торсуев рассказал о последнем звонке Скромного

Актер Владимир Торсуев, сыгравший роль Электроника в «Приключениях Электроника», рассказал, о чем говорил в последний раз с умершим от онкологии Василием Скромным, исполнителем роли Макара Гусева. Его слова приводят «Аргументы и факты».

Ранее стало известно, что Василий Скромный умер на 62-м году жизни. По словам близких, последние месяцы он боролся с онкологическим заболеванием. После установления диагноза проходил курс химиотерапии, но ситуацию осложнили проблемы с сердцем, которые возникли во время лечения.

Актер Владимир Торсуев отметил, Василий Скромный связал свою жизнь с морем и был боцманом «на разных торговых судах под украинским флагом», поэтому им было достаточно сложно поддерживать общение.

«Ему было сложно приезжать в Россию на передачи, несмотря на то, что многие наши коллеги по картине, например, Оксана Алексеева из Франции и Женя Лившиц из Германии, приезжали. Мы здесь виделись, а ему было сложно по объективным обстоятельствам», – рассказал он.

Актер отметил, что они со Скромным были друзьями, и последний разговор у них состоялся около полугода назад.

«Я не играл, а просто жил»: умер актер Василий Скромный

«Я ему сказал: «Мы возьмем Одессу и обязательно с тобой обнимемся». Он ответил: «Я вас жду». К сожалению, не дождался», – заявил Торсуев.

После актерского дебюта, Василий Скромный окончил театральную школу при Одесской киностудии, снялся в нескольких фильмах. Однако затем решил получить «серьезную профессию» и, окончив мореходное училище, ушел во флот.