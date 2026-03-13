Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Семья не была артистической: оба родителя — юристы. В старших классах играла в самодеятельном театре при Академгородке, куда попала, по ее собственным воспоминаниям, абсолютно случайно.

В 1968 году вместе с мамой поехала в Москву поступать в ГИТИС, была принята в мастерскую Владимира Дудина, которую окончила в 1972 году.

На четвертом курсе Ирине предложили сыграть в многосерийном фильме «Хождение по мукам», ей досталась одна из главных ролей (Дарья Телегина), что сразу сделало ее заметной фигурой в советском кинематографе.

Наибольший за всю творческую карьеру успех Ирине Алферовой принесла роль Констанции Бонасье в приключенческой комедии «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978 год). За ними последовали съемки в мелодрамах «С любимыми не расставайтесь» (1979 год) и «Предчувствие любви» (1982 год), в которых актриса исполнила главные роли вместе с мужем Александром Абдуловым. Всего в фильмографии актрисы более 50 картин.

С 1976 года по 1993 год Ирина Алферова состояла в труппе театра «Ленком». Затем она перешла в московский театр «Школа современной пьесы» (с 2023 года — «Театр на Трубной»), где играет и сейчас.

Первым мужем Ирины Алферовой был сын болгарского дипломата Бойко Гюров. Пара уехала в Болгарию, где родилась дочь Ксения. После развода Алферова вернулась в Москву, в театре «Ленком» познакомилась с актером Александром Абдуловым и в 1976 году вышла за него замуж. Брак был долгим, они прожили вместе 17 лет. В третий раз Ирина Алферова вышла замуж в 1995 году, ее избранником стал актер Сергей Мартынов, с которым она познакомилась на съемках фильма «Звезда шерифа». Помимо родной дочери у нее есть трое приемных детей.

В 2007 году за большие заслуги в области искусства Ирине Алферовой присвоено звание «Народный артист России».