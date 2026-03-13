$79.0791.39

«Констанция, Констанция!». Ирине Алферовой — 75

Газета.Ru
Slide 1 of 32
Ирина Алферова, 1984 год
1/26
Ирина Алферова, 1984 год 
© А. Арутюнов/РИА Новости
Ирина Алферова в фильме «Осенние колокола» (1978)
2/26
Ирина Алферова в фильме «Осенние колокола» (1978) 
© Киностудия им. М. Горького
Ирина Алферова, 1981 год
3/26
Ирина Алферова, 1981 год 
© Шахвердиев/РИА Новости
Актеры Ирина Алферова и Роберт Де Ниро на набережной Москвы-реки, 1983 год
4/26
Актеры Ирина Алферова и Роберт Де Ниро на набережной Москвы-реки, 1983 год 
© Виталий Арутюнов/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Ирина Алферова, 1984 год
5/26
Ирина Алферова, 1984 год 
© Виталий Арутюнов/РИА Новости
Ирина Алферова с Олегом Янковским (слева) и Николаем Караченцовым, 1984 год
6/26
Ирина Алферова с Олегом Янковским (слева) и Николаем Караченцовым, 1984 год 
© Виталий Арутюнов/РИА Новости
Ирина Алферова, 1985 год
7/26
Ирина Алферова, 1985 год 
© Владимир Межевич/ТАСС
Юрий Соломин и Ирина Алферова во время съемок фильма «Хождение по мукам» (1979)
8/26
Юрий Соломин и Ирина Алферова во время съемок фильма «Хождение по мукам» (1979) 
© В.Мурашко/ТАСС
Ирина Алферова, 1984 год
9/26
Ирина Алферова, 1984 год 
© Виталий Арутюнов/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Александр Абдулов и Ирина Алферова в фильме «С любимыми не расставайтесь» (1979)
10/26
Александр Абдулов и Ирина Алферова в фильме «С любимыми не расставайтесь» (1979) 
© Киностудия им. М. Горького
Ирина Алферова в спектакле «Карманный театр» по мотивам произведений Жана Кокто на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, 1987 год
11/26
Ирина Алферова в спектакле «Карманный театр» по мотивам произведений Жана Кокто на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, 1987 год 
© Галина Киселева/РИА Новости
Ирина Алферова и Вячеслав Тихонов на съемках фильма «ТАСС уполномочен заявить» 1984 год
12/26
Ирина Алферова и Вячеслав Тихонов на съемках фильма «ТАСС уполномочен заявить» 1984 год 
© Евгений Комаров/РИА Новости
Ирина Алферова на съемках фильма «Хождение по мукам» (1979)
13/26
Ирина Алферова на съемках фильма «Хождение по мукам» (1979) 
© В.Мурашко/РИА Новости
Семья актеров Ленкома — Ирина Алферова (в центре), Александр Абдулов (слева) и их дочь Ксения, 1982 год
14/26
Семья актеров Ленкома — Ирина Алферова (в центре), Александр Абдулов (слева) и их дочь Ксения, 1982 год 
© Виталий Арутюнов/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Ирина Алферова в фильме «Любовные письма с подтекстом» (1985)
15/26
Ирина Алферова в фильме «Любовные письма с подтекстом» (1985) 
© Marjan film
Ирина Алферова на съемках фильма «Высший класс», 1990-е
16/26
Ирина Алферова на съемках фильма «Высший класс», 1990-е 
© Vladimir Yatsina/¬ладимир яцина/“
Ирина Алферова и c мужем Сергеем Мартыновым на ХХIII Московском международном кинофестивале, 2001 год
17/26
Ирина Алферова и c мужем Сергеем Мартыновым на ХХIII Московском международном кинофестивале, 2001 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Ирина Алферова, 1996 год
18/26
Ирина Алферова, 1996 год 
© ТАСС
Владимир Качан и Ирина Алферова в спектакле «Чайка. Классическая оперетта» в Московском театре «Школа современной пьесы», 2004 год
19/26
Владимир Качан и Ирина Алферова в спектакле «Чайка. Классическая оперетта» в Московском театре «Школа современной пьесы», 2004 год 
© Александр Куров/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Ирина Алферова во время съемок сериала «Капкан», 2006 год
20/26
Ирина Алферова во время съемок сериала «Капкан», 2006 год 
© ТАСС
Ирина Алферова на сцене, 1995 год
21/26
Ирина Алферова на сцене, 1995 год 
© Олег Булдаков/ТАСС
Президент РФ Дмитрий Медведев и актриса Ирина Алферова, награжденная орденом Дружбы, на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля, 2011 год
22/26
Президент РФ Дмитрий Медведев и актриса Ирина Алферова, награжденная орденом Дружбы, на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля, 2011 год 
© Владимир Родионов/ТАСС
Ирина Алферова на открытии 32-го театрального сезона возле Московского театра «Школа современной пьесы», 2020 год
23/26
Ирина Алферова на открытии 32-го театрального сезона возле Московского театра «Школа современной пьесы», 2020 год 
© Нина Зотина/РИА Новости
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский вручает «Орден Почета» артистке Московского театра «Школа современной пьесы» Ирине Алферовой на церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ и ведомственными наградами министерства культуры РФ в Атриуме Большого театра в Москве, 2018 год
24/26
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский вручает «Орден Почета» артистке Московского театра «Школа современной пьесы» Ирине Алферовой на церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ и ведомственными наградами министерства культуры РФ в Атриуме Большого театра в Москве, 2018 год 
© Владимир Песня/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Ирина Алферова на фестивале цветов в ГУМе, 2015 год
25/26
Ирина Алферова на фестивале цветов в ГУМе, 2015 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ирина Алферова во время сбора труппы театра «Школа современной пьесы», 2023 год
26/26
Ирина Алферова во время сбора труппы театра «Школа современной пьесы», 2023 год 
© Владимир Гердо/ТАСС

Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Семья не была артистической: оба родителя — юристы. В старших классах играла в самодеятельном театре при Академгородке, куда попала, по ее собственным воспоминаниям, абсолютно случайно.

В 1968 году вместе с мамой поехала в Москву поступать в ГИТИС, была принята в мастерскую Владимира Дудина, которую окончила в 1972 году.

На четвертом курсе Ирине предложили сыграть в многосерийном фильме «Хождение по мукам», ей досталась одна из главных ролей (Дарья Телегина), что сразу сделало ее заметной фигурой в советском кинематографе.

Наибольший за всю творческую карьеру успех Ирине Алферовой принесла роль Констанции Бонасье в приключенческой комедии «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978 год). За ними последовали съемки в мелодрамах «С любимыми не расставайтесь» (1979 год) и «Предчувствие любви» (1982 год), в которых актриса исполнила главные роли вместе с мужем Александром Абдуловым. Всего в фильмографии актрисы более 50 картин.

С 1976 года по 1993 год Ирина Алферова состояла в труппе театра «Ленком». Затем она перешла в московский театр «Школа современной пьесы» (с 2023 года — «Театр на Трубной»), где играет и сейчас.

Первым мужем Ирины Алферовой был сын болгарского дипломата Бойко Гюров. Пара уехала в Болгарию, где родилась дочь Ксения. После развода Алферова вернулась в Москву, в театре «Ленком» познакомилась с актером Александром Абдуловым и в 1976 году вышла за него замуж. Брак был долгим, они прожили вместе 17 лет. В третий раз Ирина Алферова вышла замуж в 1995 году, ее избранником стал актер Сергей Мартынов, с которым она познакомилась на съемках фильма «Звезда шерифа». Помимо родной дочери у нее есть трое приемных детей.

В 2007 году за большие заслуги в области искусства Ирине Алферовой присвоено звание «Народный артист России».