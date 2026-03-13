Число непьющих россиян выросло в полтора раза

Полностью отказались от алкоголя 42% опрошенных россиян, вместе с тем у большинства трезвенников в окружении есть те, кто злоупотребляет алкоголем, сказал НСН Игорь Селезнев. Число россиян, не употребляющих алкоголь, за последние 20 лет выросло в полтора раза. Об этом в пресс-центре НСН заявил руководитель отдела социологического анализа социально-политических процессов Институт социально-политических исследований РАН Игорь Селезнев.

«В 2026 году 42% россиян заявили, что не употребляют алкоголь. Если мы посмотрим на данные ВЦИОМ за 2024 год, таковых было 48%, за 2020 год — 37%, а за 2004 год — 27%. В целом можно сказать, что общее потребление алкоголя в стране снижается, доля непьющих россиян выросла в полтора раза. Отмечу также, что 40% мужчин и 38% женщин считают алкоголизм болезнью, требующей медицинского вмешательства, 34% мужчин видят в алкоголизме социальный недуг, а каждая третья женщина — нравственный порок», — сказал Селезнев.

Вместе с тем большинство россиян, не употребляющих алкоголь, признались в том, что в их окружении есть алкоголики.

«Около 61% из тех, кто не употребляет алкоголь, сказали, что в их ближнем окружении — среди родственников, друзей — есть лица, испытывающие алкогольную зависимость», — подытожил он.

Ранее врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев заявил, что женская алкогольная зависимость часто развивается менее заметно, чем мужская, из-за сочетания социальных и биологических факторов.