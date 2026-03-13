Сыгравший Электроника актер прокомментировал смерть Василия Скромного

Актер Василий Скромный, сыгравший хулигана Макара Гусева в «Приключениях Электроника», был болен раком и «сгорел» за несколько месяцев. Об этом рассказал «Комсомольской правде» его друг Владимир Торсуев.

© Кадр из фильма «Приключения Электроника»

12 марта стало известно, что актер Василий Скромный умер на 62-м году жизни.

По словам Владимира Торсуева, сыгравшего в знаменитом фильме роль Электроника, у них была «дружба с первого взгляда», и новость о смерти Скромного стала для него «громом среди ясного неба».

«Был хороший семьянин, честный, порядочный человек. 61 год — это очень рано и очень неожиданно. Насколько знаю, умер от онкологии, которая забрала его за несколько месяцев буквально. А был Вася очень сильный и крепкий мужик. Но говорят, Господь забирает лучших», — заявил он.

«Я не играл, а просто жил»: умер актер Василий Скромный

После дебюта в «Электронике» Василий Скромный закончил театральную школу при Одесской киностудии и снялся еще в четырех картинах: «Школа», «Третье измерение», «Хортица», «Комбаты». Однако в итоге принял решение не продолжать актерскую карьеру. Выросший в семье моряка, он так же посвятил себя флоту. Служил боцманом на торговых судах.