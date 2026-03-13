«Я не играл, а просто жил»: умер актер Василий Скромный

После продолжительной болезни скончался актер Василий Скромный, сыгравший задиру Макара Гусева в легендарном фильме «Приключения Электроника». Как сообщают близкие артиста, причиной смерти стала онкология.

Василий Скромный родился в Одессе 26 августа 1964 года. В кино он попал совершенно случайно. На съемочную площадку его привела ассистентка режиссера Константина Бромберга, которую Скромный чуть не сбил, когда катался на перилах в школе. Рыжий хулиган отлично вписался в образ и стал одним из самых ярких персонажей ленты. Многие его реплики ушли в народ и еще долго были на слуху среди школьников.

«В фильме «Приключения Электроника» я не играл, а просто жил, как безбашенный конопатый мальчишка», — вспоминал Василий в одном из интервью.

После своего актерского дебюта Василий окончил театральную школу при Одесской киностудии и потом снялся в нескольких фильмах и сериалах: «Школа», «Третье измерение», «Хортица», «Комбаты».

Несмотря на успешный старт кинокарьеры, Скромный решил получить серьезную профессию и стал боцманом на торговых судах дальнего плавания.

