Умер актер из «Приключений Электроника» Василий Скромный

Советский актер Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева в телефильме «Приключения Электроника», скончался 11 марта в Одессе. Об этом сообщили СМИ и знакомые артиста.

© Кадр из фильма «Приключения Электроника»

По имеющейся информации, актер умер на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Сообщается, что в последние месяцы он проходил лечение из-за онкологического заболевания. Точный диагноз официально не раскрывался.

Широкую известность Скромный получил еще в подростковом возрасте. В телефильме «Приключения Электроника», снятом режиссером Константином Бромбергом на Одесской киностудии и впервые показанном в 1979 году, он сыграл школьного хулигана Макара Гусева по прозвищу Гусь.

Картина о роботе-двойнике школьника Сергея Сыроежкина стала одним из самых популярных детских фильмов позднего СССР. Образ Гусева и его реплики запомнились нескольким поколениям зрителей.

После успеха «Приключений Электроника» Скромный снялся еще в нескольких советских фильмах начала 1980-х годов. Среди них «Школа» (1980), «Я — Хортица» (1981), «Третье измерение» (1981), «Взять живым» (1982) и «Комбаты» (1983).

Позднее актер оставил кинематограф. В середине 1980-х годов он окончил мореходное училище и связал свою жизнь с морем.

По биографическим данным, Скромный работал боцманом на судах торгового флота и многие годы ходил в дальние рейсы. По словам знакомых, он редко возвращался к теме своей актерской молодости и не стремился к публичности.

Василий Скромный родился 26 августа 1964 года в Одессе. Его имя для многих зрителей навсегда связано с образом школьного хулигана Гуся из «Приключений Электроника».