Более 300 российских туристов не могут вернуться из Катара

Порядка 300 туристов из России не могут вернуться на родину из Катара — их рейсы постоянно отменяются. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказали в Telegram-канале Baza.

По словам одной из путешественниц, она прилетела в Доху 26 февраля с 10-летней дочерью и матерью по путевке от туроператора. Обратный рейс был запланирован на 6 марта, однако вылет отменили.

При этом 9 и 10 марта двум лайнерам все же удалось улететь в Москву, на борту даже были свободные места.

Некоторым туристам предложили альтернативу — ехать на границу с Саудовской Аравией, а затем искать любые доступные рейсы. Общая цена такой поездки начинается от 120 тысяч рублей за человека.

В посольстве России в Катаре рассказали журналистам, что дипломаты ведут переговоры с Qatar Airways для организации рейса в Москву, уточнили в публикации.

Ранее в АТОР рассказали, что более 15 дубайских отелей вошли в так называемый «черный список» за выселение российских туристов и резкое повышение цен.

10 марта представители ассоциации сообщали, что в Таиланде находятся около 10 тысяч россиян, которые должны были вылететь домой через аэропорты стран Ближнего Востока.