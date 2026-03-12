Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал систему государственного наказания проявить милосердие к находящейся под домашним арестом блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом пишет РИА Новости.

Лерчек и ее бывший супруг Артем находятся под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, которое рассматривает Гагаринский суд Москвы. Накануне стало известно, что у Чекалиной диагностирован рак желудка 4-й стадии с метастазами в легких, позвоночнике, ногах.

По словам онколога Хамис Магомедовой, терапия будет направлена не на полное излечение, а на контроль болезни. Чекалиной предстоит пройти базовое лечение — химиотерапию и, возможно, лучевую терапию.

«Система государственного наказания характеризуется не линейной жестокостью и строгостью, а проявлением милосердия. Если такой тяжелый диагноз у этой девушки подтверждается, нет смысла в излишней суровости: пускай проведет свой последний жизненный срок с детьми, мужем и родителями», — отметил Милонов.

Адвокат Максим Блинов заметил, что при подтверждении серьезного заболевания суд может освободить человека от наказания.

Страшная болезнь и сильнейшие боли: что известно о состоянии блогера Лерчек

Эксперт пояснил, что суд все равно выносит приговор, однако при наличии медицинских показаний возможно освобождение от наказания или изменение условий его исполнения.

Адвокат Роман Францев уточнил, что защита может ходатайствовать о смягчении меры пресечения еще до завершения процесса — например, о замене домашнего ареста на запрет определенных действий или залог.