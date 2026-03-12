У семьи Блиновской забирают все: отец блогерши сделал заявление

Пока Елена сидит в колонии, у ее отца забирают имущество на 50 миллионов. Мужчина возмущен и заявляет, что заработал на все сам, без помощи дочери.

Елена Блиновская сейчас отбывает наказание за махинации с налогами. Ей осталось провести в неволе 1 год и 8 месяцев. Пока блогерша находится в заключении, у ее семьи начались крупные проблемы. Суд изъял у отца «королевы марафонов» недвижимость стоимостью 50 миллионов рублей. Апартаменты, машиноместо и кладовку на Четвертом Верхне-Михайловском проспекте признали собственностью Елены и готовят к продаже на торгах.

Отец блогерши Олег Останин сообщил изданию Super, что намерен оспаривать это решение до конца. Мужчина не признает свою вину и утверждает, что вся недвижимость была заработана лично им. Он настаивает на том, что у него с дочерью не было никаких общих финансовых или материальных интересов. Останин возмущен, что его личные накопления забирают из-за преступления Елены.

«Я и мои родственники ничем таким не занимались, я имел право купить, имел право денег накопить... На старость лет сказали, что это не твое, это Лена заработала. Я говорю, да почему?» — возмутился отец Блиновской.

Под угрозой изъятия имущества оказались также жена и сын Останина. Судебное заседание по их делу состоится через месяц.