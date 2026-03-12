Отец ребенка Лерчек рассказал о деталях ее онкозаболевания

Молодой человек блогера Лерчек (Валерия Чекалина) Луис Сквиччиарини сообщил, что у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике и ногах. Об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.

В конце февраля Чекалина родила сына от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Ребенок стал четвертым для 33-летней Лерчек. Позже Сквиччиарини сообщил, что у Лерчек диагностировали рак и метастазы в легких.

«Страшно писать эти слова. У моей самой сильной, лучезарной и любимой девочки рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких», - заявил Сквиччиарини 12 марта.

Он отметил, что Чекалина начнет курс химиотерапии 13 марта. Адвокат Константин Третьяков сообщил РИА Новости, что Чекалина, находящаяся под домашним арестом, готовится к экстренной госпитализации и лечению после проведенного врачебного консилиума.

Онколог рассказал, как беременность Лерчек могла замаскировать рак

Ранее Сквиччиарини рассказал, что после выписки из роддома Чекалина начала жаловаться на боли. Он отметил, что в день родов врач заметила «что-то не то с плацентой» и отправила ее на гистологию. Так были найдены злокачественные клетки. Сквиччиарини заявил, что симптомы и боли у Чекалиной начались еще год назад, когда она уже находилась под домашним арестом.