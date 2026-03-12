$79.0791.94

В Госдуме предложили создать "белый список" сервисов связи

Авторадио

В России могут создать так называемый «белый список» сервисов, которые используют мобильную связь для повседневной работы. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов рассказал телеканалу "360.RU".

В Госдуме предложили создать «белый список» сервисов связи
© РИА Новости

По его словам, из-за проблем с сим-картами иногда возникают сбои в работе привычных систем. Речь идёт, например, о кикшеринге, банкоматах, кассовых терминалах, шлагбаумах и видеокамерах.

Депутат считает, что такие сервисы стоит заранее определить и включить в отдельный список. Для этого он предложил создать на сайте Минцифры специальную платформу, где бизнес и граждане смогут сообщать о системах, которые зависят от мобильной связи и Wi-Fi.