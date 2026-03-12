В Госдуме предложили создать "белый список" сервисов связи

В России могут создать так называемый «белый список» сервисов, которые используют мобильную связь для повседневной работы. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов рассказал телеканалу "360.RU".

По его словам, из-за проблем с сим-картами иногда возникают сбои в работе привычных систем. Речь идёт, например, о кикшеринге, банкоматах, кассовых терминалах, шлагбаумах и видеокамерах.

Депутат считает, что такие сервисы стоит заранее определить и включить в отдельный список. Для этого он предложил создать на сайте Минцифры специальную платформу, где бизнес и граждане смогут сообщать о системах, которые зависят от мобильной связи и Wi-Fi.