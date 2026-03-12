В РПЦ рассказали, что ждет унывающих после смерти

В повседневном сознании уныние часто считают обычной хандрой или временной усталостью. Однако представители РПЦ предупреждают, что такое состояние может быть разрушительным для души. Настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко рассказал, какая участь ожидает тех, кто подвержен унынию.

© Вечерняя Москва

По словам священнослужителя, в религиозной традиции уныние рассматривается не просто как недостаток характера, а как смертный грех. Оно стоит в одном ряду с такими тяжкими проступками, как убийство, воровство, прелюбодеяние и пьянство.

Отец Ильяшенко пояснил, что опасность уныния заключается в его разрушительном воздействии: оно лишает человека надежды на Божью милость, внутренне опустошает и ослабляет волю. В результате верующий перестает сопротивляться порокам и сталкивается с трудностями, что ведет к деградации не только в духовной, но и в профессиональной или физической сферах.

— Если человек кается, Господь милует и прощает. Мы все надеемся на милосердие Божие. Каждого из нас ждет суд. Если человек унывал, если он впадал в тоску, если он был маловерен, Господь будет его судить. Но Господь — праведный судия и милостивый, — заявил священник в беседе с «Абзац».

Ранее в РПЦ объяснили, как воспринимать сны, в которых приходят умершие, и можно ли с ними разговаривать. В Священном писании есть упоминания о снах и умерших, но нигде не встречается указание или свидетельство, что такие явления — это норма, а не особое чудо.

Священник Альвиан Тхелидзе напомнил, что во время ектений — специальных молитвенных прошений — люди могут просить о христианском завершении жизни, включая безболезненность и мирный уход из этого мира. По его словам, такие молитвы не противоречат учению Церкви.