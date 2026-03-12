У молодой россиянки выявили рак после пяти лет курения вейпов

У 33-летней жительницы Нижнего Новгорода выявили рак гортани после пяти лет курения вейпов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка обратилась к медикам с охрипшим голосом. После обследования у нее выявили плоскоклеточный рак гортани. По мнению врачей, причиной стало курение вейпов в течение пяти лет. Такой же случай выявили у жителя Ростова-на-Дону — он три года выкуривал по десять стиков айкоса в день и заработал сильную осиплость голоса. Обследование показало большую опухоль в горле.

Врачи отмечают, что у мужчин-вейперов преобладает гиперпластический ларингит, а у женщин — отечно-полипозный ларингит. Первыми признаками заболевания являются изменения голоса — осиплость, хриплость, грубость. В таких случаях следует срочно обращаться к медикам.

Отмечается, что на каждые 100 тысяч человек в России приходится по 4-6 заболевших, а цифры растут. Большинство пациентов — мужчины в возрасте от 40 до 60 лет. Они болеют в 8-10 раз чаще, чем женщины.