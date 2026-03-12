Онколог рассказал, как беременность Лерчек могла замаскировать рак

Онколог Дмитрий Олькин прокомментировал новости о раке желудка, диагностированном у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), назвав два основных фактора риска: это наследственный синдром и хеликобактериоз. Также специалист рассказал «Комсомольской правде», что беременность могла замаскировать симптомы рака.

В конце февраля Лерчек родила сына от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Ребенок стал четвертым для 33-летней Чекалиной. Позже Сквиччиарини сообщил, что у Лерчек диагностировали рак и метастазы в легких.

Мужчина заявил, что после выписки из роддома Чекалина начала жаловаться на боли. Он отметил, что в день родов врач заметила «что-то не то с плацентой» и отправила ее на гистологию. Так были найдены злокачественные клетки. Сквиччиарини заявил, что симптомы и боли у Чекалиной начались еще год назад, когда она уже находилась под домашним арестом.

Олькин рассказал, что наследственный синдром, который может стать причиной рака желудка у молодых людей, связан с мутацией гена CDH1. При таких мутациях часто выявляется диффузный рак желудка.

«К сожалению, его очень сложно обнаружить при обычной гастроскопии, потому что он растет под слизистым слоем. У женщин с этим синдромом также повышен риск долькового рака молочной железы», - подчеркнул онколог.

Он отметил, что если в семье есть два и более прямых родственника с раком желудка, развившимся до 40 лет, необходимо обратиться к медицинскому генетику. Если неблагоприятная мутация подтвердится, по европейским и американским стандартам рекомендуется профилактическая гастрэктомия - удаление желудка.

Вторым ключевым фактором риска врач назвал инфекцию, вызванную бактерией Helicobacter pylori. Среди других факторов - курение, ожирение, избыток соли, копченостей, маринадов и ультраобработанных продуктов в питании.

«У молодых людей решающую роль все же играют неблагоприятная наследственность и инфекция, вызванная Helicobacter pylori. Но бывают и спорадические случаи рака, без какой-либо явной причины», - сказал Олькин.

По его словам, существуют научные данные, согласно которым гормональные изменения в организме во время беременности могут немного «подтолкнуть» развитие опухоли, но только в том случае, если она уже есть. Однако здесь требуются дополнительные исследования.