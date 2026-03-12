В Госдуме рассказали о страхах россиян

Жители страны всё чаще боятся, что их любимые сервисы будут заблокированы. Также граждане опасаются запрета того, чем они привыкли пользоваться.

Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента и зампред фракции «Новые люди» Вячеслав Даванков.

«Программу нашей партии можно назвать антидепрессивной — и это не метафора. Продажи антидепрессантов в стране бьют рекорды. На встречах с людьми я вижу тревогу в глазах. Люди боятся, что завтра заблокируют очередной любимый сервис, что им заморозят счёт из-за перевода на 500 рублей, что опять что-нибудь запретят», — отметил депутат в интервью «Газете.Ru».

По мнению Даванкова, «пафос и лозунги» сейчас никому не нужны. Вместо этого избиратели ищут «спокойный, понятный образ будущего».