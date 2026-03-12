Сорвавшим одно растение россиянам грозит до 9 лет тюрьмы

Сбор подснежников, ландышей, крокусов и других дикорастущих цветов может обернуться для россиян серьезными штрафами и даже реальным сроком. Ответственность наступает независимо от того, сорван один стебель или целый букет, рассказал «Shot Проверке» юрист Евгений Мохнаткин.

Если правоохранители расценят сбор цветов как личную инициативу, нарушителю грозит административный штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Однако в случае, когда букет предназначен для продажи, наступает уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ. Санкции предусматривают штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Особо суровое наказание грозит тем, кто действовал в составе группы. Если за цветами отправились с приятелем, тюремный срок может составить от шести до девяти лет.

При этом покупка таких растений законом пока не запрещена. Под строгим запретом находится именно сбор и последующая реализация. Кроме того, нарушителям придется возместить ущерб природе — он рассчитывается по специальным таксам за каждый уничтоженный побег.