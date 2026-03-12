Россиянам рассказали, как подготовиться к отключению мобильного интернета

Жители многих российских городов периодически сталкиваются со сбоями в работе мобильного интернета – в частности, такая ситуация на протяжении нескольких дней наблюдается в Москве. Важно заранее подготовиться к этому – в частности, иметь при себе наличные деньги, пластиковую карту, а также знать номера телефонов такси и других важных сервисов, посоветовал в беседе с 360.ru IT-эксперт и ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.

Вопрос оплаты в условиях неработающего интернета – ключевой, поэтому важно иметь при себе наличные, а также заранее приобрести самые необходимые товары. Часто что-то заказать можно и без интернета, связавшись со службой доставки по телефону, так как курьеры могут пользоваться мобильными картами без построения маршрута, считает эксперт.

«Но если ограничения связаны с вопросами безопасности, то подождать курьера немного больше — это не самая большая проблема», — подчеркнул он.

Белые списки сайтов, доступ к которым оставят в случае отключения интернета, пополняется, поэтому в ближайшее время самые важные ресурсы снова станут доступны, добавил Корнейчук. Однако иностранные мессенджеры в эти списки точно не включат, речь идет только об отечественных ресурсах, заключил он.

Песков высказался о сроках ограничения мобильного интернета в России

Напомним, в сентябре 2025 года Минцифры создало «белый список» сайтов, которые смогут работать в России в случае отключения интернета. В список вошли социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, а также сайты крупнейших банков — Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф и Газпромбанка. Такой шаг поможет минимизировать неудобства для граждан, отметили в министерстве.