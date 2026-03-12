Серийный отравитель из Балашихи обратился 8 Марта к матери, которую хотел убить

Серийный отравитель из Балашихи Артем Миссюра, полгода подсыпавший яд в еду родителей, поздравил маму с 8 Марта из СИЗО. Как сообщает Telegram-канал Mash, женщина в ответ попросила писать его чаще, однако сама отвечать не сможет, поскольку общаться с сыном ей запретил муж.

Миссюра находится под арестом с июля 2024 года. Он сидит в четырехместной камере с еще двумя арестантами. Их день начинается в 7 утра, однако Артем и его сокамерники предпочитают спать до проверки в 10 часов. После их ждет завтрак, гигиена, молитва, готовка и прогулка. В свободное время Миссюра читает книги и занимается спортом.

За 17 месяцев в СИЗО обвиняемый в отравлении близких прочел 120 книг. Больше всего он хвалит произведения Федора Достоевского, Эриха Марии Ремарка, Оскара Уайлда, Пауло Коэльо и Оливера Сакса. Кроме того, Артем увлекся религиозной литературой. Он также пожаловался на кисту в копчике и последствия детской полинейропатии, а в остальном, по его словам, самочувствие нормальное.

Миссюра шлет отцу и матери электронные письма, поздравляет с праздниками и просит прощения. Ответов он не получает — мать еще год назад сказала по телефону, что супруг запретил ей контактировать с сыном и приезжать к нему.

Напомним, что Миссюра подмешивал яд матери и отчиму ради получения их недвижимости. Позднее мужчина признался, что пытался убить таким образом еще семь человек. Двое скончались, в том числе его друг и бабушка.