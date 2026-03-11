Чекалин поддержал экс-супругу на фоне онкозаболевания

Бывший супруг блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) оказывает ей всестороннюю помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Артёма Константина Третьякова.

«Артём искренне сопереживает Валерии, его семья оказывает ей всестороннюю помощь и поддержку», — поделился защитник Артёма Чекалина.

Напомним, Валерия попала в онкореанимацию вскоре после родов четвёртого ребёнка. Врачи обратили внимание на особенности плаценты и отправили образцы на исследование. Выяснилось, что у блогера — рак.

Кроме того, отец малыша Луис Сквиччиарини публично сообщил в соцсетях, что Валерии провели операцию на позвоночнике, а также в её лёгких были найдены метастазы.

Блогер, которая находится под домашним арестом, неоднократно жаловалась на здоровье, но нередко получала отказы в посещении врача, о чём она рассказывала журналистам.