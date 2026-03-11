В МИДе РФ подтвердили рекомендацию воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт и Бахрейн

По-прежнему действуют предписания в отношении Катара и Омана, добавили в ведомстве. На сайте министерства опубликован также призыв к соотечественникам, находящихся в странах Персидского залива соблюдать повышенные меры личной безопасности. Кроме того, необходимо воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища при ракетных угрозах.

«При поездках в другие регионы мира необходимо взвешенно и осмотрительно планировать маршруты, внимательно следить за сообщениями МИДа и загранпредставительств России», — подчеркнули в министерстве.