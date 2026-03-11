Дочь нашла мертвым в квартире легенду российского цирка
Скончался легендарный цирковой режиссер Валентин Гнеушев.
Режиссер умер на 75-м году жизни. Его на полу в квартире обнаружила дочь, которая примчалась к нему после того, как он несколько дней перестал выходить на связь.
Накануне режиссер перенес воспаление легких, выйдя из больницы, упал и повредил руку.
Но, несмотря на ослабленное состояние, продолжал фонтанировать идеями.
Валентин Гнеушев - яркая фигура отечественного цирка, ворвался в цирковой мир в начале 90-х, поразив яркими, экстравагантными и даже эпатажными, но, безусловно, талантливыми программами.