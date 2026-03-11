На курорте Сбера «Манжерок» определят сильнейших горнолыжников России

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» в Республике Алтай с 13 по 18 марта 2026 года примет Финал Кубка России и Чемпионат России по горнолыжному спорту. Статусные старты в технических дисциплинах — слаломе и слаломе-гиганте — во второй раз подряд пройдут на склонах, сертифицированных Международной федерацией лыжного спорта (FIS), что позволяет проводить соревнования на уровне международных стандартов.

© пресс-служба курорта «Манжерок»

В чемпионате примут участие более 120 сильнейших спортсменов из 20 регионов страны, включая Московскую, Мурманскую, Челябинскую области, Санкт-Петербург, Камчатский и Краснодарский края. За четыре дня соревнований будет разыграно четыре комплекта медалей.

Главные гонки национального календаря пройдут на трассе курорта «Сибирь». Для слалома-гиганта здесь подготовили трассу протяженностью более 1200 метров с перепадом высот 450 метров. Это самый большой перепад высот среди трасс, используемых для проведения гигантского слалома в России.

«Наша команда отлично подготовила склоны к спортивному сезону. Трассы курорта в прошлом году получили аккредитацию Международной федерации лыжного спорта, что позволяет нам проводить соревнования самого высокого международного уровня», — отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

Он добавил, что сегодня на курорте активно готовят полотно трассы к предстоящим заездам: поверхность склона заливают водой для сохранения жесткости и первоначальной структуры, чтобы спортсмены могли совершать заезды в равных условиях.

В борьбу за золото вступят титулованные спортсмены с опытом выступлений на Олимпийских играх и этапах Кубка мира. В числе главных фаворитов у мужчин: участник пяти Олимпиад, победитель и многократный призер этапов Кубка мира Александр Хорошилов; участник Олимпийских игр в Милане, призер Первенства мира и Универсиад Семен Ефимов; призер этапа Кубка Европы, многократный чемпион России Александр Андриенко; участник Олимпийских игр, чемпион Универсиад Иван Кузнецов.

Среди женщин основные медальные ожидания связаны с участницей Олимпийских игр в Пекине и Милане, призером юниорского чемпионата мира и чемпионкой России Юлией Плешковой, а также с бронзовым призером Юношеских Олимпийских игр, двукратной победительницей Универсиады, многократной чемпионкой России Екатериной Ткаченко. Кроме того, на награды претендуют Виталина Гирина и действующая чемпионка России в слаломе и слаломе-гиганте Танзила Исраилова.

Торжественная церемония открытия Чемпионата России состоится 14 марта. Планируется, что спортсмены и сотрудники курорта прокатятся по трассе с флагом Российской Федерации — по заявлению организаторов, размер полотна побьет все существующие рекорды в истории подобных спусков. Для всех желающих в свободном доступе в рамках мероприятия будут работать фотобудка с моментальной печатью, видеоспинер с вращающейся камерой 360 градусов, а также чайная станция и фотозона. Запланированы выступления артистов и танцевальных коллективов.

Для зрителей с 11:00 до 15:00 на выкате трассы «Сибирь» будет работать специальная зона с большим экраном для прямой трансляции соревнований. Чтобы поддержать спортсменов, достаточно иметь при себе ски-пасс, прогулочный билет, также возможно приобрести специальный билет болельщика. Прямую трансляцию чемпионата можно будет увидеть в эфире телеканала «Катунь 24» и на сайте katun24.ru. Ознакомиться с расписанием соревнований можно на сайте курорта.